Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e başarılar dilemişti. Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap
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01 Haziran 2024 15:14
Real Madrid ile Borussia Dortmund, Wembley'de bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Fenerbahçe, Real Madrid'de top koşturan Arda Güler'e başarılar dilerken milli futbolcudan eski kulübüne yanıt geldi.

ARDA GÜLER: "AİLEM, TEŞEKKÜR EDERİM"

Arda Güler, Fenerbahçe'nin kendisine başarı dileğinde bulunduğu paylaşıma, "Ailem, teşekkür ederim." yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe, Arda Güler için yaptığı paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullanmıştı. 

 
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