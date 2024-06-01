Choupo-Moting'e sürpriz talip!

Bayern Münih'ten ayrılan golcü oyuncu Eric-Maxim Choupo-Moting'e Marsilya talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Choupo-Moting'e sürpriz talip!
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01 Haziran 2024 18:57
Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesiyle kulüpten ayrılan 35 yaşındaki santrfor Eric-Maxim Choupo-Moting'e sürpriz bir talip çıktı.

MARSILYA'DAN MOTING HAMLESİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız devi Marsilya, Alman forveti kadrosuna katmak istiyor.

Fransız kulübü yetkililerinin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek görüşmek için önümüzdeki günlerde randevu ayarladığı belirtildi.

Ayrıca Moting'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra yine üst düzey bir takımda forma giymek istediği ve Marsilya'ya sıcak bakabileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Moting, bu sezon 34 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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