Dursun Özbek: "Takımda kalacak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren Dries Mertens için, "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'Takımda kalacak'
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01 Haziran 2024 20:38
Son güncelleme 01 Haziran 2024 21:22
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Basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens'le ilgili soruya "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülkesinden DH'ye yaptığı açıklamada takımda kalacağını söylemişti.

Belçikalı yıldız, "Galatasaray ile sözleşmemi bir yıl uzatacağım. Ondan sonra kariyerim normal olarak sona erecek." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens'in önümüzdeki günlerde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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