Badmintonda altın madalya geldi

Badmintonda milli sporcular, Almaynya'da düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Badmintonda altın madalya geldi
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01 Haziran 2024 23:46
Almanya'da düzenlenen Yonex Bonn Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular Yasemen Bektaş-Zehra Erdem, çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Yasemen-Zehra çiftinin finalde Tayvanlı rakipleriyle karşılaştığı belirtildi.

Rakiplerini 2-0 yenen milli sporcuların, altın madalyanın sahibi olduğu aktarıldı.

Öte yandan karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisinin gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.

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