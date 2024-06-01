Atletico Madrid forması giyen Axel Witsel, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
İspanyol ekibi ile sözleşmesi sona eren Witsel, takımda kalmak istediğini söyledi. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Atletico Madrid'de kalmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce imzayı atmak istiyorum." dedi.
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.
İspanyol ekibi ile sözleşmesi sona eren Witsel, takımda kalmak istediğini söyledi. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Atletico Madrid'de kalmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce imzayı atmak istiyorum." dedi.
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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