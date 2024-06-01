Axel Witsel, Atletico'da kalmak istiyor

Belçikalı yıldız futbolcu Axel Witsel, Atletico Madrid'de kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Axel Witsel, Atletico'da kalmak istiyor
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01 Haziran 2024 18:33
Atletico Madrid forması giyen Axel Witsel, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

İspanyol ekibi ile sözleşmesi sona eren Witsel, takımda kalmak istediğini söyledi. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Atletico Madrid'de kalmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce imzayı atmak istiyorum." dedi.

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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