Lazio'dan Luka Jovic'e teklif

Igor Tudor yönetimindeki Lazio, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk hamlesini yaptı.



Gazzetta'da yer alan habere göre; Lazio, Milan ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki golcü oyuncu Luka Jovic'e resmi teklifte bulundu.



HENÜZ CEVAP VERMEDİ



Lazio'nun teklifin ardından beklemeye geçtiği ifade edilirken, Jovic'in henüz İtalyan kulübüne olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Sezon başında Milan'a gelen ancak beklenenin altında kalan Jovic, çıktığı 30 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı.





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