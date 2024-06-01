Chelsea yeni sezonun ilk transferini bitiriyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Chelsea gözünü Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
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01 Haziran 2024 18:46
Premier Lig'e istediği gibi başlayamasa da son haftalarda yakaladığı çıkışla ligi 6. sırada bitiren Chelsea yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

İLK TAKVİYE STOPERE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Fulham ile sözleşmesi sona eren Tosin Adarabioyo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Chelsea'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Enzo Maresca'nın öncelikli, 26 yaşındaki İngiliz stoperi istediği ve bu transferin kısa sürede açıklanılması beklendiği söylendi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham formasıyla 25 resmi maça çıkan Tosin Adarabioyo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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