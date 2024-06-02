Nacho Hernandez: ''Hayalim gerçek oldu''

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de takım kaptanlarından Nacho Fernandez, maç sonu açıklamalar yaptı.



İspanyol futbolcu, "Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kazandığım için çok mutluyum, önemli olan da bu." dedi.



Nacho, ayrıca, "Real Madrid'in kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyorum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.





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