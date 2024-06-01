Giorgio Chiellini'den Motta yorumu

Juventus'un eski savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, İtalyan ekibinin başına geçmeye hazırlanan Thiago Motta ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giorgio Chiellini'den Motta yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2024 17:38
Son güncelleme 01 Haziran 2024 17:56
Juventus'un eski savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Sky'a açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta geride kalan sezonu değerlendiren Chiellini, "Pep Guardiola bile bundan daha iyi bir iş çıkaramazdı!" diye konuştu.

Massimialino Allegri'nin ardından Juventus'un yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta için konuşan Chiellini, "Futbolculuğu döneminde bile onda iyi bir teknik direktör görmüştüm. Kariyerinde iyi şeyler yapmak için her şeye sahip." dedi.

Öte yandan Chiellini, "Bu yazın ardından Torino'ya geri döneceğim" diyerek Juventus'a geri dönüş sinyali verdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery