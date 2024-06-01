Giorgio Chiellini'den Motta yorumu

Juventus'un eski savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Sky'a açıklamalarda bulundu.



Juventus'ta geride kalan sezonu değerlendiren Chiellini, "Pep Guardiola bile bundan daha iyi bir iş çıkaramazdı!" diye konuştu.



Massimialino Allegri'nin ardından Juventus'un yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta için konuşan Chiellini, "Futbolculuğu döneminde bile onda iyi bir teknik direktör görmüştüm. Kariyerinde iyi şeyler yapmak için her şeye sahip." dedi.



Öte yandan Chiellini, "Bu yazın ardından Torino'ya geri döneceğim" diyerek Juventus'a geri dönüş sinyali verdi.





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