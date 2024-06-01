Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı Jose Mourinho, sarı-lacivertliler için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması!
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01 Haziran 2024 19:31
Son güncelleme 01 Haziran 2024 20:19
Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yaptığı Jose Mourinho, sarı-lacivertliler için gelen soruya cevap verdi.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin yorumcusu olan Portekizli teknik adam, burada Fenerbahçe için gelen sorunun ardından, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz size kesin olarak doğrulayamam ama gitmek istiyorum." dedi.

Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

"ŞU ANDA FENERBAHÇE BAŞKANI"

Jose Mourinho, Rio Ferdinand tarafından gelen, "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusunun ardından, "Şu anda Fenerbahçe Başkanı" cevabını verdi.

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