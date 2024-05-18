Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama!

Al Hilal ile yeni sözleşme imzalaması beklenen Jorge Jesus, kısa süre içerisinde ülkesi Portekiz'e dönme planı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama!
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18 Mayıs 2024 17:17
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 17:21
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Al Hilal ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Portekizli teknik adam, kısa vadede ülkesine dönmeye niyeti olmadığını söyledi.

Jesus, "Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönmem pek olası değil. Birkaç yıl daha uzakta kalmaya hazırım." dedi.

Al Hilal ile şampiyonluk sevinci yaşayan Jorge Jesus, Portekizli oyunculara da Suudi Arabistan'a transfer çağrısında bulundu. 69 yaşındaki teknik adam, "En iyi oyuncular Suudi Arabistan'a gelmeli özellikle de büyük takımlara." sözlerini kullandı.

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