Okan Buruk'un derbide zor kararı

Teknik direktör Okan Buruk, derbide kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez görev alacak.Fenerbahçe karşısında Muslera'nın önünde Kaan-Nelsson-Sanchez- Köhn dörtlüsü olacak. Orta sahada Torreira'yı tamamlayacak isim ise henüz netleşmedi.Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında tercih yapılacak. Derbide hücum hattı değişmeyecek. Sağda Ziyech, solda Barış Alper, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi gol arayacak.Karagümrük galibiyeti sonrasında iki gün izin yapan G.Saray, çarşamba Florya'da toplandı. Perşembe gününden itibaren ise tesislerin kapısı dış dünyaya kapatıldı.Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını strese sokmak istemediği için Fenerbahçe'ye özel kamp uygulamayacak. Galibiyete prim sözü veren yönetim, oyuncuların motivasyonunu bozmamak için Süper Kupa kutlaması organize etmedi.