Aston Villa'dan Conor Gallagher atağı!

Aston Villa, Chelsea forması giyen Conor Gallagher'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'dan Conor Gallagher atağı!
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18 Mayıs 2024 15:55
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Premier Lig ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Aston Villa, Chelsea forması giyen Conor Gallagher'i kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 24 yaşındaki orta saha, Londra ekibiyle henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamadı.

Chelsea'nin bu transferde taliplilerden yaklaşık 55 milyon euro istediği belirtildi.

SADECE ASTON VILLA DEĞİL

Villa ile birlikte Tottenham'ın da Gallagher'ı yakından takip ettiği kaydedildi.

Chelsea'nin de Aston Villa forması giyen Jhon Duran'ı istemesiyle ilerleyen günlerde iki oyuncu için sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Chelsea'de 49 maça çıkan orta saha 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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