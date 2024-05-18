Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan listede Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic de yer aldı.İşte o liste;Vanja Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Jovanovic.Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spajic, Erakovic, Stojic, Simic.Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic,Sergej Milinkovic-Savic, Samed Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Glusevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic, Dusan Tadic.Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.