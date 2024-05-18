Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan listede Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic de yer aldı.
İşte o liste; KALECİLER:
Vanja Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Jovanovic. SAVUNMA:
Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spajic, Erakovic, Stojic, Simic. ORTA SAHA:
Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic,Sergej Milinkovic-Savic, Samed Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Glusevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic, Dusan Tadic. HÜCUM:
Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.
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