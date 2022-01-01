Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkartıldı
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcunun bu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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