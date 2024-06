Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklama!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, Ferdi Kadıoğlu ile Kaan Ayhan, Riva'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;



"DORTMUND KAPIMIN ÖNÜ SAYILIR"



"En büyük hedefim, Almanya'daki turnuvada oynamak ve Milli Takım'ın parçası olmaktı. Daha son kadro açıklanmadı galiba ama inşallah bu günleri göreceğiz. taraftar demiyorum, vatandaşlarımız, milletimizle birlikte inşallah güzel şeyler başaracağız. Dortmund kapımın önü sayılır, iyi hazırlanıyoruz."



"BAŞARI BİZİM ELİMİZDE



"İyi oynarsak, skoru yakalayabiliyoruz. Başarı bizim elimizde, bunun için maksimum performansı sergileyeceğiz. Bunun için çok iyi hazırlanıyoruz, öyle görüyorum. Bazı faktörler rakibe de bağlık ancak grupta üç maç kendi elimizde."



"FERDİ İÇİN BU SEZON DAHA RAHAT GEÇTİ"



"Ferdi için bu sezon daha rahat geçti. Ben sürekli yeni bir pozisyonda oynadım. Yeni pozisyon aradılar, ben aramadım ama buldular. Orta sahada daha çok oynadım. Geçmişte stoper oynadım. Sağ bek oynadım bu yıl, alıştım. Üç pozisyonda da rahatım. Bir pozisyon seçersek, orta saha."



"FUTBOLDA HER ZAMAN KAZANMAK YOK"



"Hazırlık maçlarında kaybettik ancak bunları iyi analiz ederseniz, daha güçlü olabilirsiniz. Futbolda zaten her zaman kazanmak gibi bir durum yok. Mağlubiyetten alacağınız ders bazen çok değerli oluyor. Hocalarımız da çok çalışıyor, her gün toplantıdalar. Video analizi de çok iyi yapmışlar."



"SAKATLIK DURUMUM VARDI"



"Sakatlık durumum vardı ama şimdi daha iyiyim. Son iki üç haftada daha iyi olduğumun farkındayım. Hocamız fit bir şekilde Milli Takım'a gelmemizi rica etti. Bunu da inşallah iyi şekilde kullanacağız."



"İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"



"İlk maç çok önemli, kazanırsak çok daha rahat bir turnuva geçirebiliriz. Sonrasında diğer maçlara daha iyi, daha moralli hazırlanabiliriz."



FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE;



"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"



"Almanya'da ve çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."



"LİGDEKİ REKABET SONA ERDİ"



"Ligdeki rekabet sona erdi. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'na konsantre olmuş durumdayız."



"SOL BEK BENİM İÇİN İDEAL"



"Hem sol bek, hem de sağ bek oynadım. Ancak sol bek benim için ideal.



"SON 2 MAÇ BİZE DERS OLDU"



"Son iki hazırlık maçı bizler için ders oldu. O zaman olması daha iyi oldu, en azından turnuvada böyle bir şeyle karşılamadık. Ders aldık."