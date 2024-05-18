Sevilla'da görülmemiş imza!

Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzalandığını açıkladı. Aralık ayına kadar takımda oynamaya devam edecek Navas, daha sonra kulüp içinde istediği görevi yapabilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sevilla'da görülmemiş imza!
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18 Mayıs 2024 15:15
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 15:20
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ilginç bir sözleşme imzaladı.

ÖMÜR BOYU SÖZLEŞME

Jesus Navas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bir kez bile yeni sözleşme teklifi gelmemesi nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Sevilla'dan yapılan yeni açıklamaya göre, Navas ile başkan Jose Maria del Nido Carrasco yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre Navas ile ömür boyu sözleşme imzalandığı belirtildi.

ARALIK AYINDA BIRAKACAK

Navas, Aralık 2024'e kadar Sevilla'da futbol oynamaya devam edecek. İspanyol futbolcu, daha sonra kulüp içinde istediği görevde çalışabilecek.

MAAŞ ALMAYACAK

Aralık ayına kadar oynayacağını ve bu tarihte futbolu bırakacağını söyleyen Jesus Navas, bu sürece kadar olan dönemde maaş almayacağını ve maaşının bir vakfa bağışlanacağını söyledi.

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla'nın altyapısından yetişen Jesus Navas, İspanyol ekibinde 684 maçta sahaya çıktı ve 37 gol, 119 asistlik performans ortaya koydu.

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