Galatasaray'da derbiye tarihi prim!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Yönetim, derbi ve şampiyonluğun kazanılması halinde takıma 10 milyon TL prim dağıtacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbiye tarihi prim!
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18 Mayıs 2024 09:22
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 10:19
Galaatsaray'da gözler, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak dev derbiye çevrildi.

Rams Park'ta yapılacak mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, futbolculara hem derbi maçın kazanılması hem de şampiyonluğa ulaşılması durumunda tarihi bir prim vermeyi kararlaştırdı.

İŞTE BELİRLENEN RAKAM

Sarı-Kırmızılı futbolcuların maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefleyen yönetimin, hedeflenen başarıya ulaşılması halinde takıma 10 milyon TL tutarında bir prim dağıtacağı öğrenildi.

Prim kararının ardından futbolcuların da memnuniyet duyduğu ve yönetime de kesenin ağzını açtığı için teknik heyet aracılığıyla teşekkür ettiği gelen haberler arasında bulunuyor. 

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