Ali Koç'tan Galatasaray öncesi takıma mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra tesislerini ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla Galatasaray derbisi öncesinde bir araya geldi. Ali Koç, takımına "Bu derbiyi kazanmalıyız" mesajını verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Galatasaray öncesi takıma mesaj
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18 Mayıs 2024 10:49
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Samandıra'yı ziyaret ettiği öğrenildi.

Tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı'nın manşetinde ise Galatasaray derbisi vardı.

"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"

Takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç'un, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" dediği belirtildi.

Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.

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