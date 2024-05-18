Ali Koç'tan Galatasaray öncesi takıma mesaj

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Samandıra'yı ziyaret ettiği öğrenildi.
Tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı'nın manşetinde ise Galatasaray derbisi vardı.
"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"
Takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç'un, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" dediği belirtildi.
Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı'nın manşetinde ise Galatasaray derbisi vardı.
"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"
Takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç'un, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" dediği belirtildi.
Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!