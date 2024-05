Yetenek taramasında keşfedilen Talha, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Aydın'da okuldaki yetenek taramasında keşfedilen 18 yaşındaki milli atlet Talha Gülnihal, ilk kez katılacağı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.



İncirliova Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Talha Gülnihal, 12 yaşındayken Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce okulunda yapılan yetenek taramasında hızlı koştuğu için antrenörlerin dikkatini çekti.



Antrenörlerin genç sporcunun yeteneğini ailesine anlatmasının ardından Gülnihal, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spora başladı.



Gülnihal'in derslerinden daha çok spora vakit ayırdığını düşünen aile, ilk zamanlar duruma sıcak bakmasa da oğullarının başarıdan başarıya koşmasıyla desteklerini artırdı.



Günden güne atletizmi çok seven genç atlet, 2 Türkiye şampiyonluğu, Yıldızlar Balkan Şampiyonası ikinciliği ve Uluslararası Sprint Cup ikinciliği gibi başarılar elde etti.



Geçtiğimiz yıl antrenmanda kolunu kıran Gülnihal, sahalardan yaklaşık 5 ay ayrı kalsa da azmi ve hırsıyla kısa sürede toparlandı.



İzmir'de düzenlenen olimpik deneme müsabakalarına da katılan Gülnihal, U20 Dünya Şampiyonası barajını geçerek 26-31 Ağustos'ta Peru'da düzenlenecek organizasyona katılmaya hak kazandı.



- Sonraki hedefi olimpiyat



AA muhabirine açıklama yapan Gülnihal, hedeflerine adım adım yaklaştığını ve dünya şampiyonasına gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Bu sporu yaptığı için şanslı olduğunu aktaran Gülnihal, "6 yıl önce okulda keşfedildim. Yetenek taraması yapılıyordu. Hızlı olduğum öne çıkarıldı. İyi ki keşfedilmişim. Onun üzerine Burak Uygun antrenörümle tanıştım. Çok çalıştım ve Türkiye dereceleri yaptım. Balkan Şampiyonası'nda da ikinci oldum. Dünya şampiyonasına katılacağım için de çok mutluyum ve gururluyum. Umarım orada da güzel başarı elde edeceğiz. Dünya şampiyonasında elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. En iyi derecemi yapmayı istiyorum. Olimpiyatlara da giderek Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." diye konuştu.



- "Kolumda tel varken bile antrenman yaptım"



Tutkuyla bağlı olduğu sporun kendisini için bir yaşam tarzı haline geldiğini anlatan Gülnihal, kolu kırılmasına rağmen antrenmanlardan kopamadığını vurgulayarak, "Salon Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken kolumu kırdım. Kolum 3 hafta alçıda kaldı. Kritik yerden kırıldığı için ameliyat olmak zorunda kaldım. 3 ay boyunca da koluma tel takıldı. Bu süreçte antrenmansızlığa da dayanamıyordum. Kolumda tel varken bile antrenmana gelmeye başladım. Kolumu kırmam benim daha da azimli olmama, güçlü bir şekilde antrenman yapmama vesile oldu. Aslında travmaya yol açabilecek bir şey ama ben üzerine gittim, korkmamam gerektiğini anladım. Türkiye şampiyonluğu ardından da Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum." ifadelerini kullandı.



Gülnihal'ın antrenörü olan İncirliova Gençlik Spor İlçe Müdürü Burak Uygun ise Talha'nın azimle her yıl başarılarını artırdığını, onunla gurur duyduklarını söyledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU