Galatasaray'a büyük onur

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Wembley Stadyumu dışında ve dünyaca ünlü Trafalgar Meydanı'nda kurulan etkinlik alanlarında yer verilen tek Türk takımı oldu.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Wembley'in önündeki şampiyonlar yolunda birçok dev kulüp gibi Galatasaray logosuna ve renklerine de yer verildi.
Ayrıca Trafalgar Meydanı'nda da Mauro Icardi'nin imzalı forması yer aldı.
Wembley'in önündeki şampiyonlar yolunda birçok dev kulüp gibi Galatasaray logosuna ve renklerine de yer verildi.
Ayrıca Trafalgar Meydanı'nda da Mauro Icardi'nin imzalı forması yer aldı.