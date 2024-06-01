Galatasaray'a büyük onur

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Londra'da şampiyonlar yolu ve etkinlik alanlarında temsil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Galatasaray'a büyük onur
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01 Haziran 2024 13:14
Son güncelleme 01 Haziran 2024 13:18
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Wembley Stadyumu dışında ve dünyaca ünlü Trafalgar Meydanı'nda kurulan etkinlik alanlarında yer verilen tek Türk takımı oldu.

Wembley'in önündeki şampiyonlar yolunda birçok dev kulüp gibi Galatasaray logosuna ve renklerine de yer verildi.

Ayrıca Trafalgar Meydanı'nda da Mauro Icardi'nin imzalı forması yer aldı. 



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