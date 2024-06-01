Nicolo Zaniolo kafada bitirdi!

Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren ve İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi.
Şampiyonluk sonrası herhangi bir kutlama mesajı yayınlamayan 24 yaşındaki yıldız, Çizme'den gelen tekliflere açık...
Sarı-kırmızılılar da Galatasaray'ı kafada bitiren Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor.
GEÇEN SEZON 40 MAÇ 3 GOL
24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, geçen sezonu 40 maçta 3 golle tamamladı.
Şampiyonluk sonrası herhangi bir kutlama mesajı yayınlamayan 24 yaşındaki yıldız, Çizme'den gelen tekliflere açık...
Sarı-kırmızılılar da Galatasaray'ı kafada bitiren Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor.
GEÇEN SEZON 40 MAÇ 3 GOL
24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, geçen sezonu 40 maçta 3 golle tamamladı.