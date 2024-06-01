Nicolo Zaniolo kafada bitirdi!

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu devreye girmemişti. İtalya'dan talipleri olan oyuncunun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo kafada bitirdi!
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01 Haziran 2024 14:16
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren ve İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi.

Şampiyonluk sonrası herhangi bir kutlama mesajı yayınlamayan 24 yaşındaki yıldız, Çizme'den gelen tekliflere açık...

Sarı-kırmızılılar da Galatasaray'ı kafada bitiren Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor.

GEÇEN SEZON 40 MAÇ 3 GOL

24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, geçen sezonu 40 maçta 3 golle tamamladı. 

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