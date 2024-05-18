Wolfsburg'un yıldız isminden ayrılık kararı

Bu sezon Bundeliga'da istediği performansı sergileyemeyen ve 33 maçta yalnızca 37 puan toplayabilen Wolfsburg'da önemli bir ayrılık gerçekleşmek üzere.



YILDIZ İSİMDEN FLAŞ KARAR



Wolfsburg'un 2014-2015 sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve yaklaşık 9 yıldır kalesini koruyan Koen Casteels sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.



Wolfsburg ile 2015-2016 sezonunda Almanya Süper Kupası'nı kazanan 31 yaşındaki Belçikalı tecrübeli kalecinin ülkesinin dev takımlarından birisine transfer olması bekleniyor.



274 MAÇA ÇIKTI



9.5 sezonluk Wolfsburg kariyerinde 274 resmi maça çıkan Koen Casteels bu karşılaşmalarda 354 gol yerken, tam 91 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.





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