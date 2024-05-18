Dele Alli, tedavisi nedeniyle Everton'da kalacak

Everton forması giyen Dele Alli, sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen kulüp içinde kalacak.



İngiliz futbolcu, tedavisinin devam etmesi nedeniyle kulüp içinde kalacak. Everton Futbol Direktörü Kevin Thelwell, "Dele'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak sağlık ekibimiz, bu yılın başlarında geçirdiği ameliyatın ardından şu anda devam eden yoğun rehabilitasyon programında ona destek vermeye devam edecek." dedi.



Thelwell, ayrıca, "Hem Sean Dyche (Everton Teknik Direktörü) hem de ben, Dele'nin iyileşme sürecinin bu kritik noktasında sözleşme durumundan etkilenmemesini istiyoruz. Bu durumun önemli olduğu konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.



1 YILDIR SAHALARDAN UZAK



Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemeyen Dele Alli, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, hedefinin 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söylemişti.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.





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