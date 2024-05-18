Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu

Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Emin Ertuğral seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu
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18 Mayıs 2024 16:14
Trendyol 1. Lig'de küme düşen Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Emin Ertuğral seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde tek liste ile gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 89 üye oy kullandı. Geçerli 83 oyu alan Ertuğral, kulübün yeni başkanı oldu.

Emin Ertuğral, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu söyledi.

Giresunspor'u başarılı günlerine döndürmeye çalışacaklarını ifade eden Ertuğral, "Elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz öncelikle takımı burada tutmak, transfer tahtasını açmak. Ciddi anlamda borcumuz var, bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız." dedi.

Ertuğral başkanlığındaki yönetim kurulunda Bülent Erol, Cihan Demir, Fatih Sakal, Gökhan Kahveci, Hakan Parlakoğlu, Halil Taşhan, İbrahim Güler, Mehmet Yiğit, Mustafa Uzun, Naim Demir, Osmal Topal, Önder Söğünmez, Salih Özkan, Tüncer Çimenli ve Zeki Bodur yer aldı.

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