Galatasaray'da 10 numara fedakarlık!

Sakatlığına rağmen sahaya çıkan Mertens şovunu yaptı. Son 7 maçta 8 asist-4 gol ile 12 kez skora etki eden Belçikalı oyuncu, rakiplerin kâbusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da 10 numara fedakarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 08:54
Bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlayan Dries Mertens, çıkışına iki gol, bir asist daha ekledi.

Hafta içinde idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında iki gün dinlendirilen tecrübeli oyuncunun dün sahaya çıkıp çıkmayacağı soru işaretiydi. Sağlık ekibi ve teknik direktörü Okan Buruk'la yaptığı görüşmede iğneyle de olsa oynamak istediğini söyledi ve formayı aldı.

Geçtiğimiz gün ödül töreninde erken doğum günü kutlaması yapılan 6 Mayıs doğumlu Mertens, dün kendine 2 gol ve 1 asistle hediye verdi.

37 yaşına giren deneyimli isim, bu sezonki 8. golünü ve 14. asistini Sivasspor ağlarına gönderip takımını da şampiyonluk yolunda bir kez daha güldürdü.

Süper Lig'deki son 7 maçında da rakiplerini boş geçmeyen, Rize (asist), Kasımpaşa (gol+asist), Hatay (asist), Alanya (asist), Pendik (gol+asist), Adana Demirspor (2 asist), Sivas (2 gol+asist) karşılaşmalarında skora etki eden oyuncu, final haftalarında da rakip savunmaları hallaç pamuğu gibi attı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery