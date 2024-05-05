İtalya Serie A'nın 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Empoli, Frosinone'yi konuk etti.



Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Küme düşme hattının hemen üstünde konumlanan her iki ekip de puanını 32'ye yükseltti.



Ligde bir sonraki hafta Empoli, Lazio'ya konuk olacak. Frosinone ise Inter'i konuk edecek.

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