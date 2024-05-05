Empoli ve Frosinone, 1'er puana razı oldu

İtalya Serie A'nın 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Empoli ve Frosinone, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Empoli ve Frosinone, 1'er puana razı oldu
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05 Mayıs 2024 17:54
İtalya Serie A'nın 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Empoli, Frosinone'yi konuk etti. 

Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Küme düşme hattının hemen üstünde konumlanan her iki ekip de puanını 32'ye yükseltti. 

Ligde bir sonraki hafta Empoli, Lazio'ya konuk olacak. Frosinone ise Inter'i konuk edecek.
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