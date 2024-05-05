İtalya Serie A'nın 35. haftasında Hellas Verona, Fiorentina'yı konuk etti.



Stadio Marcantonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 13. dakikada penaltıdan Darko Lazovic ve 59. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 42. dakikada Gaetano Castrovilli'den geldi.



Kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona, puanını 34'e yükseltti. (Küme düşme hattıyla arasında 5 puan var). Konferans Ligi'nde mücadele eden ve yarı finalin ilk ayağında Club Brugge'ü 3-2 yenen Fiorentina ise ligde 50 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki maçta Verona, Torino'yu konuk edecek. Fiorentina ise Monza'yı ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU