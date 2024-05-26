Paris Saint-Germain sezonu 3 kupayla bitirdi

Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-1 yendi ve kupaya uzandı.



Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz, Lyon'un golünü 55. dakikada Jake O'Brien kaydetti.



Paris Saint-Germain bu galibiyetle kupayı 15. kez müzesine götürürken bu sezonu ise 3 kupayla tamamladı.



MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI



Dev maç öncesinde Paris Saint-Germain taraftarıyla, Lyon taraftarları arasında büyük bir olay çıktı.



Lyon taraftarı, PSG taraftarını taşıyan otobüse saldırdı ve yaklaşık 20 taraftar yaralandı.





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