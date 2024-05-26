Kasımpaşa - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.
BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ
Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
KASIMPAŞA'DA SON DURUM
Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.
Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.
Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.
İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI
Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.
BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ
Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
KASIMPAŞA'DA SON DURUM
Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.
Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.
Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.
İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI
Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
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