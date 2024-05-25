Milan evinde 2 dakikada yıkıldı!

İtalya Serie A son hafta maçında Milan, sahasında Salernitana ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan ve 87. dakikasında Milan'ın 3-1 üstünlüğü bulunan maç üst üste gelen gollerle 3-3 sona erdi.



Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Rafael Leao, 27. dakikada Olivier Giroud, 77. dakikada ise Davide Calabria'dan geldi. Salernitana'nın gollerini 64 ve 89. dakikalarda Simy, 87. dakikada ise Sambia kaydetti.



ABD ekibi Los Angeles'la anlaşan Olivier Giroud, İtalyan ekibine golle veda etti.



Daha önce ayrılacağı açıklanan teknik direktör Stefano Pioli, son maçında 1 puan alabildi.



Bu sonucun ardından Milan, ligi 75 puanla ikinci sırada tamamladı. Salernitana ise 17 puanla son sırada kaldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU