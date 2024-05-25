Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos, Aris'i 1-0 yenerek kupayı 20. kez müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 22:52
Yunanistan Kupası'nda Christos Kontis'in ekibi Panathinaikos, Apostolos Mantzios'un yönetimindeki Aris'i 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü maçın 90+7. dakikasında Georgios Vagiannidis kaydetti.

Gergin geçen maçta 3 kırmızı kart çıkarken Panathinaikos adına 51. dakikada Giannis Kotsiras, Aris adına ise 65. dakikada Vladimir Darida ve 71. dakikada Jean Jules Sepp Mvondo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezonun önemli bir bölümünde Fatih Terim yönetiminde çalışan Panathinaikos, bu sonuçla birlikte toplamda 20. kez Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery