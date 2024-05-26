Süper Lig'de son haftada küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak.



Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından İstanbulspor'un ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci ekip VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu. Karagümrük'ün Samsunspor'u yenmesi sonrası ise Pendikspor ligden düşen üçüncü takım oldu.



Ligden düşecek son takım için adaylar ise Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK.



Atakaş Hatayspor 38, MKE Ankaragücü 40, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'nın ise 41'er puanla son haftaya giriyor.



Düşme hattındaki ekiplerden Pendikspor, Gaziantep FK'yı, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u, TÜMOSAN Konyaspor da Galatasaray'ı konuk edecek. MKE Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.



Hatayspor: Ligde kalmak için kazanması gerekiyor. Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.



Ankaragücü: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek veya Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalmayı garantileyecek.



Konyaspor: Hatayspor ve Ankaragücü'nün puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Galatasaray'dan puan alırsa diğer maçlara bakmadan ligde kalacak.



Gaziantep FK: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Pendikspor karşısında bir puanla ligde kalmayı garantileyecek.



4'LÜ AVERAJ DURUMU



Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor.



4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR:



KONYASPOR

11 PUAN



HATAYSPOR

9 PUAN



ANKARAGÜCÜ

8 PUAN



GAZİANTEP FK

3 PUAN









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