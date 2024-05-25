Leverkusen tek golle şampiyon oldu

Almanya Kupası karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Kaiserslautern'i 1-0 yendi ve şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen tek golle şampiyon oldu
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25 Mayıs 2024 23:00
Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi. Bayer Leverkusen, Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Kaiserslautern'i 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Bayer Leverkusen'de 44. dakikada Odilon Kossounou ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bayer Leverkusen 1992-1993 sezonundan sonra ilk defa kupayı müzesine götürdü.

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