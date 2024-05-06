Beşiktaş'ta kupaya özel prim!

Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Yönetim, kupaya özel bu maç için prim verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kupaya özel prim!
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06 Mayıs 2024 09:16
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler artık kupaya çevrildi.

Salı günü 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü konuk edecek siyah-beyazlılarda seferberlik ilan edildi. Futbolcular kötü geçen sezonda en azından Türkiye Kupası'nı alarak kendilerini affettirmek istiyor. Aralarında toplantılar düzenleyen siyah-beyazlılarda tecrübeli isimler, gençleri motive ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim de Ankaragücü maçı için kesenin ağzını açıyor. Hasan Arat ve ekibi finale çıkılması halinde oyunculara özel prim vereceğini ifade etti.



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