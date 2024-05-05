Mauro Icardi: 'Artık Mayıs ayındayız!'

"Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." dedi.



"ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN"



Şampiyonluğa daha yakın olduklarını söyleyen Icardi, "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı." ifadelerini kullandı.



"GOL ATMAK İSTİYORUM!"



Son olarak attığı gollere değinen Icardi, "Erden Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım, kazanmayı seviyorum. Gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar da bizi ikna ediyor nasıl oynamamız gerektiğine dair. Teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." dedi.

Galatasaray 'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, 6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi,