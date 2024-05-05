Victor Nelsson: '6-1'lik bir maç olmadı aslında'

İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğa dikkat çeken Nelsson, " Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, 6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nelsson,