Victor Nelsson: '6-1'lik bir maç olmadı aslında'

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, 6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nelsson, "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğa dikkat çeken Nelsson, "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nelsson, "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğa dikkat çeken Nelsson, "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
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