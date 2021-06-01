Ali Koç: "Yeni forma sponsorumuz Puma olacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç forma sponsorluğu konusunda açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Ali Koç: 'Yeni forma sponsorumuz Puma olacak'
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01 Haziran 2021 18:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile forma sponsorluğu konusunda yollarının ayrıldığını açıklarken, PUma ile anlaştıklarını açıkladı.

YENİ SEZON SPONSORUMUZ PUMA

Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum. İş globalleştikten sonra dizayn vs. konularda sıkıntı yaşadık. Esneklik azaldık. Çok dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Daha esnek, daha iyi teklif ve 1. kategori takım olacağı için puma'ya geçtik. 2 tanesi 19.07'de, 3'üncüsü ağustos ayında 5 büyük takımla beraber lansman yapılacak.

Değişik ve enteresan formalar. Bir sonraki sezonun formalarını da önümüze getirdiler. Yaklaşımları değişik. Bunu tercih ettik.

Formalarımız dolu. 1-2 değişiklik oldu. Formalarımız dolu olmasa idi, en geç mart sonu isimleri vermen gerekiyor, son 2 ayda çok büyük, çok farklı değişik enteresan talepler, kol için, sırt için, şort için geldi. Ancak aşağı yukarı aynı sponsorlarla devam ediyoruz. Yeni gelen biri var. Kripto mripto konuşuruz sonra. Artık formalarımızda yıldız olmayacak.

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