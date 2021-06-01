Ali Koç'tan yabancı sayısı için flaş açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yayıncı kuruluş ve yabancı sayısı hakkında konuştu.



YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ



Yayıncıyla müthiş sıkıntılar var, çözülemiyor. İndirim indirim indirim sonu yok. 1 tane şirket çıkıp Türk futbolunu parmağında çeviriyor. Hiçbir şartnameye uymuyor. Herkesin paraya sıkıştığı anda ödemiyor.



YABANCI FUTBOLCU SAYISI



Yabancı sayısı açısından Fenerbahçe, en çok Türk oynatan ikinci kulüp. En az yabancı oynatan Göztepe. Ne yapmışız, biz planlarımızı 2 senedir ifade edilen yabancı sayısını indirme üzerine kurmuşuz, hazırlamışız. En çok Hatay yabancı oynatmış. Biz buna göre planlama yaptık. Ancak yine eski sistem devam edecek. Bize sordular. Bizim rekabet açısından işimize gelir, diğer kulüplerin sıkıntısı var, elden oyuncu çıkaramıyorlarsa...



Fenerbahçe 5.50, Galatasaray 6.95, Trabzonspor 7.15, Beşiktaş 8.48, en çok Hatay 9.23, en az Göztepe 4.98. Yabancı oynatma sayıları.



"YABANCI SAYISININ ERTELENMESİNE KARŞI DEĞİLİZ"



Biz buna göre kurguladık. Emre'nin yaptığı önemli işlerden bir tanesi budur. Bizim paydaşlarımız hazır değilse, pazarlık aşamasında elleri zayıflayacaksa biz 1 sene ertelemeye karşı değiliz. Biz işimize geleni tercih etmedik. 'Bana göre, işime yarayan' mantığında değiliz. Harcama limitlerinde bazı kulüpler bize bunu yaptı.



