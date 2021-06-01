Ali Koç'tan MHK ve Metin Tokat'a sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamaları hakkında konuştu. Ali Koç, MHK Başkanvekili Metin Tokat hakkında sert ifadeler kullandı.



"HAKEM ATAMALARINDA SIKINTI VAR"



Kurullar... Dikkatle dinleyin diyeceklerimi. Bugün hakem atamalarında, hakem puanlandırmalarında yapılış şeklinde ve süreçlerinde, ilgili kişilerde büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var.



"HERKES HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ"



Tüm takımlar hakem performansından şikayetçi. Fenerbahçe'ye has bir şey değil. Şu olgudan uzak durmalı, 'Herkes şikayet ediyorsa biz doğru yapıyoruz' falan. Yok öyle bir şey.



"GENÇ HAKEM İŞİ SIKINTIYA UĞRADI"



Kaç tanesi A hakemi, kaçı 4-5 senede maç almış. Biz niye 13-14 isim etrafında dönüyoruz. 5 senede 4 maç almış adam neden a klasmanda. Bunu bulmak çok kolay. Hakem havuzunu genişletmek lazım. Genç hakem işi sekteye uğradı. Hazır olmayan gençleri büyük maçlara verdi. Onlar 1-2 hata yapıp kötü maç yönetince, eskisi gibi verilmez oldu. Yine aynı isimler etrafında dönüyoruz.



"ADI ALİ KOÇ DİYE OLAY ÇIKTI"



MHK, bir hakemin ismi Ali Koç diye atayan adamı işten aldı. Komik geliyor bana. Böyle bir şey olmamıştır dedim. Bu hakem camiasında çok konuşuluyor. Fenerbahçe altyapı maçına hakem atayanı görevden aldılar, neler yaparlar diyor. Bu adam zaten öncesinde 4 tane maçımıza atanmış. Hakem bunu kafaya yazıyor.



"SERDAR TATLI VE METİN TOKAT ATIYOR"



Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig maçlarının atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. Akraba kontenjanından o arkadaş. Sicilini söylememe gerek yok herhalde, geçmişini. 2 kişi, en iyi niyetli 2 kişi olsa da hata yapmamaları mümkün değil.



"ALANYA MAÇINDAKİ HAKEMİ NEDEN..."



Alanya maçında kural hatası var diye itiraz yapmıştım, niye o hakemi bir daha veriyorsun. Araştırmada bu konu. Etik olarak yapmaman lazım. Araştırılan konudaki hakemi atayarak ne mesajı veriyorsun! Atayanlara göre hakemler mesaj alıyor. Nasıl yönetmesine göre mesaj alıyor.



"SADECE İKİ KİŞİ YAPIYOR!"



Kurullar olmalı MHK'de. 2'si bu kadar işi yapıyor. 7 kişi var MHK'de. 1'i kadın futbol, 1'i plaj, 1'i futsal. Arabalar jilet gibi son model. Hepsi aynı huzur hakkını alıyor.



"ÖNERİLER VERDİK, ÇOK MU ZOR?"



Yeni öneriler verdik. İki gözlemci atayın. Hakemlerin puanlarını formlarla verin. Gözlemci de eski hakem. Sen benim sırtımı sıvazla, ben seninkini sıvazlayayım. Verdiği puanları açıklayın, milyonlar da bilsin. Hakemler atanmak için rüzgar nereye eserse oraya göre gidiyor. İyi hakemlere maç versin. Süper Lig'i bir kurul atasın, 1. Lig'i başka, 2. Lig'i başka. Çok mu zor.



"METİN TOKAT ATAMALARDA OLAMAZ!"



Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş, o-la-maz! Olmamalı. Hepiniz bu arkadaşın geçmişini biliyorsunuz. Göz göre göre bu hatayı yapıyor, göz göre göre. Burada sesleniyorum MHK'ye.



"SAHA HAKEMLERİ BAŞKA, VAR HAKEMLERİ BAŞKA OLMALI"



Olimpiyatlar'da ve EURO 2020'de saha hakemleri başka, VAR hakemleri başka olacak. Avrupa'da başlayacak. İnanın çok faydası olacak.



"PENALTIYI VERMEDİ, 3 GÜN SONRA ATANDI"



Malatyaspor - Fenerbahçe maçının son dakika penaltımız verilmiyor. İsyan edilmiyor. Forma değiştiriyor, kakara kikiri. Bu değişecek. Anti-Fenerbahçeliler'in bile penaltı dediği pozisyona adam vermedi penaltıyı. 3 gün sonra maça atandı. Sorun Serdar Tatlı'ya. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın golü. Çağırın 2'şer kişi iki takımdan. Koyun bir odaya, gösterin VAR konuşmalarını.



"TFF BAŞKANI 'MEMNUNUM' DİYOR"



Türkiye'de futbolun kaderini belirleyen kurumun performans analizi yok ya, performans kriteri yok. Sonra Federasyon başkanı, 'Çok memnunum' diyor! Şampiyonlar Ligi finali de burada olacaktı, gördük.



"TV'DE YAPIN ATAMAYI!"



Puanlama sistemi olsun, şeffaf olsun dedik. 80 puan üstü alıyorsan bir sonraki maça atanıyordun. Haftaya maç alacaklar belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının zorluk derecesi farklı, mesela Hatayspor - Denizlispor farklı. 3 hakem var, 4 hakem var, at kurayı çek birini. Diğer kalan hakemleri, diğer maçlara ver. Zorluk derecesi düşük maçlara da kendi torbalarını ver. Haydi 1 adım daha öteye gidiyorum, TV'de yapın ama hayatta yapmazlar. İnanın sorunlar minimize edilir. Eski köye yeni adetler var diyorum diye benle sıkıntıları var. Sorunlar yemin ediyorum minimize edilir. Artık büyük paralar var. Maça atanan para alıyor, iyi yönetirse prim alıyorlar.



"BÜTÜN VAR KONUŞMALARI İNCELENMELİ"



Bu atamaları yapan şaibeli insanlar olmamalı. Küçük soru işareti olan insanın bu işareti yapmaması lazım. MHK, bütün maçların VAR konuşmalarını incelemeli. Avrupa'da böyle. Burada sadece kritik pozisyonları dinleyip inceliyor. Bütün VAR konuşmaları incelenmeli, kayda geçmeli.



"UEFA'DA BİZE GÜLÜYORLAR"



47 yaşında emeklilik var hakemlere. FIFA kokartı alan bir hakem 8-10 sene maç yönetirse Şampiyonlar Ligi'nde maç alıyor. Biz zaten 40-41'de FIFA kokartı veriyoruz. Bize UEFA'da gülüyorlar ya, gülüyorlar.



"BARIŞ ŞİMŞEK SINAVI GEÇEMEDİ"



Barış Şimşek UEFA'da VAR sınavını geçemedi, VAR koordinatörü yaptılar. Nasıl oluyor bu. Olacak iş değil ya. UEFA'da sınavı geçemiyor, burada bu işe konuşuyor.



"5 SENEDE 3-4 MAÇ ALAN VAR!"



5 senede 3-4 maç alan adamlar var a klasmanda. Torpille mi gelmiş buraya. Yapılacak o kadar çok şey var ki ya.



"İKİ ADAM, 42 HAFTADA, 55 MAÇA HAKEM ATADI!"



56 maçı iki tane adam atadı ya. İki adam, 42 hafta 56 maçın hakemini atıyor. Bunlardan biri de Metin Tokat!



FATİH TERİM KARARINA GÖNDERME



Bir Emniyet memuru, bir telefonla raporu değiştirmemeli. Olay çıkıyor, bir telefon, rapor değişiyor. Adam bir rapor yazıyor, 'Cibiliyetsiz'. O kayda geçtiği için değiştiremiyorlar. Sonra başka raporda 'Ciddiyetsiz'e çeviriyorlar. Hangisi daha az cezaysa oradan alıyorlar. Ucuz bunlar ucuz. Çok ucuz hareketler yapmayın.



