Ali Koç: 'Şike ve teşvik araştırılacak'

Süper Lig'de yer alan kulüplerin "Ligin sonlarındaki şike ve teşvik söylentileri araştırılsın" talebi ve sonrasında yapılan başvuru hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuştu.



"ŞİKE; TEŞVİK SÖZLERİ ARAŞTIRILSIN"



Ali Koç basın toplantısında "Fenerbahçe'nin şike yaptığı, teşvik verdiği söylendi. İspatlayın. Hep bizim üzerimizden oldu bu işler. Bir şey çıkar mı, çıkmaz mı biliyorum. Bir dilekçe verildi. Biz de imzayı attık." dedi.



"GERİ ÇEKİLİRSE, BİZ DE ÇEKİLİRİZ!"



Sarı-lacivertlilerin başkanı "Geri çekileceğini hiç sanmıyorum. Çekilirse, biz de Kulüpler Birliği'nden çekiliriz. Geri çekilmesini net bir şekilde kabul etmem. Ben 8 kişi arasında 1 kişiyim. Artık çamur at izi kalsın bu kadar basit olmamalı. Yok 1 oyuncu çıkıyor... Yok tercüman bir hata yapmış, yanlış çevirmiş falan. O kadar basit değil bu işler." ifadelerini kullandı.



"NEREYE KADAR GİDER BİLMİYORUM"



Ali Koç ayrıca "Dirayetli bir duruş olsa Türk futbolunda, böyle şeyler olmaz. Dirayetli olsa, gerçekten olmuştur, dibine inilir. Bir şey çıkmasa dahi incelenmesi çok önemli. Nereye kadar gider bilmiyorum." dedi.



