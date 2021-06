Ali Koç: 'TFF şampiyonlukları versin! Artık yıldız takmayacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı, TFF'nin Fenerbahçe'nin geçmiş şampiyonluklarını sayması gerektiğini söylerken, bundan sonra yıldız takmayacaklarını açıkladı.



29 ŞAMPİYONLUK KONUSU



29 şampiyonluk konusu... 19'da 16 yabancı dedim ama sanmayın ki 59 öncesini göz ardı ettim. 59 sonrası 19 şampiyonluğun 16'sı yabancı hocalarla.



Fenerbahçe Spor Kulübü basit, yalın, net, verilere, bilgilere, tarihi gerçeklere dayanan bir talepte bulunuyor. Ne diyor, 'TFF, cumhuriyetimiz gibi 1923'te kurulmuş. Oradan 1959'a kadar düzenlenen ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz.' Aynı dönemde İstanbul Ligi de var, sayılsın demiyoruz. Türkiye Futbol Birinciliği, Milli Küme, Federasyon Kupası adında düzenlenen turnuvalar var. Bu turnuvalarda, bugünkü Süper Lig'den daha fazla şehir takımı oynamış. Bunların iki tanesinde, 59 öncesi, Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu sayılmış. Diyeceksiniz ki Avrupa'ya gitti. Bugün talep ettiğimiz, TFF'nin kendi ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkması gerekir. Bugünden bakarsak 3 puanlı sistem var, 2 puanlı sistemler sayılmasın dersin. Yok böyle bir mantık.



"BUNDAN SONRA YILDIZ TAKMAYACAĞIZ"



TFF, kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Bunu altı kulüple beraber yapıyoruz. Buna karşı gelenler olabiliyor. Rahat olun. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para pulu yıldızı sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız.



GALATASARAY'A TEPKİ!



Tüm Avrupa'ya bakın. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Tarihe geçmiş bilgiler, belgeler var. Yok efendim 4 takım oynamış diyorlar, İtalya'da da 4 takımın oynadığı lig. Sen buna ulusal değil diyorsun kendininkini Türkiye şampiyonluğu olarak anlatıyorsun. Riyakarlıktan sıkıldık artık, hayatın her alanında böyle. Yurt dışı emsallere bakınca tablo çok açık. Hakkaniyetle bilgi, belge, tarihçilerin düşünceleriyle yapacaksınız karar zaten aşikar. Federasyon nasıl karar alacak, kimin gözünün içine bakacak, onu bunu üzmeyeyim mi diyecek. Nasıl karar alacak bilmiyorum. Her dediğini yapan federasyon olsa, endişelenmem. Ben hakkımı istiyorum. Ne fazlasını ne eksiğini. Kılıf uydurup bizim istediklerimizin 2 tanesini Beşiktaş'a vermişsin.



"59 ÖNCESİ İÇİN KARAR VEREN KİM?"



59 öncesi için karar veren kim? Federasyon başkanı kim? Profil duyguları ne? Nerelere ait olduklarına bakın. 36 sene boyunca düzenlenen bu turnuvaların şampiyonlukları kesinlikle sayılmalıdır.



"GELİN BERABER KONUŞALIM"



Buna karşı gelen çağ dışı, mantık dışı argümanlarla yürütmeye çalışıyorlar. Ya gelin arkadaşlar, dostluğumuza da katkı sağlar, gelin birlikte değerlendirelim. Ben benim tezimi savunayım, sen senin tezini savun, birkaç tarihçi olsun. İkna ederseniz elinizi sıkarız. İkna edersek elimizi sıkarsınız. Dostluğa da katkı sağlar. Proaktif, seviyeli tartışma yaparsak da Türkiye de kazanır. Yanaşmıyorlar.



"BU HODRİ MEYDAN DEĞİL!"



Hodri meydan da değil bu makul bir talep. Kulüp başkanlıklarına aday olanlar, ABD'deki başkan adaylarının yaptığı 'debate' gibi tartışmalar yapmalı. Bunda gocunacak ne var. Bunda daha güzel ne olabilir? Her adımı, her hareketi bir satranç oyuncusu gibi yaptık. Her hareketimizin arkasında bir mantık var. Metin Sipahioğlu'na ve Alper Pirşen'e teşekkür ediyorum. Güzel çalışma yaptılar. Gereken cevapları güzelce verdiler.



"KENDİ SİTENDE DİYORSUN"



Kendi yayın organında 'Türkiye şampiyonluğu' diyorsun, sonra çıkıp inkar ediyorsun. Medya sorsun, 'Öyle demiştin ama şimdi böyle' desin. Biz de ondan sonra her argümana dikkat edeceğiz. Kuru kuru atma olmayacak.



"KOMİSYON BİZİ ÇAĞIRMALI"



TFF bir karar verecek. Komisyon bu karardan önce bizi çağırmalı, bizlerin de görüşlerini almalı. Yazılı her şeyi verdik ama anlatmak başka şey. Diğer 6 kulübü de, karşı gelenleri de çağıracaksın. Bizleri tartıştıracaksın. Bundan daha güzel ne olabilir. Bekliyoruz.



"LÜTFEN HAKKIMIZ VERİN!"



Lütfen hakkımızı verin. Bu kararı almakta sıkıntı yaşıyorsan çağırın bir daha dinleyin. Hiç acele etmeyin. Derdimiz para pul yıldız değil. Önce hakkımızı verin. Sonra onlara bakarız. Biz daha 3 Temmuz kumpasının maddi manevi helalleşmesini yapmadık. Yakında karar çıkacak. Dava, tazminat demek istemiyorum ama bir helalleşme olacak. Yok etmeye çalış, ağzından salya çıkararak saldıran adamlar. Bugün tam tersi durumdalar. Benim borsa değerim, şampiyonluk sayım. Hala belimizi doğrultamadık. Fenerbahçe, 2-3-4 sene şampiyon olurduk ondan sonra. Her anlamda fersah fersah öndeydi. Hakkımız var, örnekler var, tarih var. E orada da hakkımı vermeyeceksin. Sahada yediğin kadar hakkımı yiyorsun. Denizli'deki maç başka ülkede biter miydi? 'Fenerbahçe her şeyi sinecek' Yok öyle bir şey yok! Federasyona diyorum ki, hakkımı verin lütfen. Hakkımızı yemeyin demeyeyim.



"ŞAMPİYONLUKTAN SONRA BAŞVURALIM DİYORDUM..."



2 sene önce de 1959 öncesi için hazırlıklarımız vardı. Zaman zaman Metin Sipahioğlu'yla da bu konuda ters düştüm. Ben hep 1 kez şampiyon olalım, sonra başvuralım diyordum. Sahada kazanılan şampiyonluk başkadır, bu başka. Ancak benim 1 dönemim kesindi, 2 kesin değildi. O yüzden bu dönemde yaptık.



"HALA BU YALANLARI SAVUNUYORLAR"



Fenerbahçe bunun için daha önce başvuru yapmadı. Kelli felli, bu sektörde marka olmuş adamlar bile bu yalanları savunuyorlar. Doğruyu savunmak imkansız hale geliyor bu ülkede. Biri bir yalan atıyor, çık işin içinden çıkabilirsen. Bugün olan arkadaşlar bugün var, yarın yoklar belki ama bu başvuru yapılmalı.



"TFF YİNE TOPLUMU HAZIRLIYOR"

"TFF İLE HELALLEŞMEMİZ GEREK"



SORU: "59 öncesi şampiyonluklar verilsin ama yıldız ve para hesabına katılmasın. Buna ne dersiniz?"



Ali Koç: "Türkiye'de sadece futbol değil ama bazı şeyler medya kullanılarak belli bir noktaya getirilmeye çalışılıyor. Bu ne yazık ki TFF'de çok oluyor. Bildiğimiz birkaç isimden çıkıyor haber. Tahkim reddedecek, şöyle olacak falan. Sonra oluyor. Benim için garip ama böyle şeyler çıkıyorsa toplumu masajlayarak alıştırmaya çalışıyorlardır. Fenerbahçe'nin hakkını verelim ama diğerleri üzülmesin. Ne şiş yansın ne kebap. Biz helalleşeceğiz. 3 Temmuz'un hakkı verilecek. Maddi manevi karşılığını alacağız. 29'u, yıldızı konuşana kadar. Bizim önceliğimiz para değil, tarihin resmiyete kavuşması."