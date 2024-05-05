Fenerbahçe'de Joshua King kararı!

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King'le nikah tazelenmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Joshua King kararı!
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05 Mayıs 2024 14:01
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile ilgili karar verildi.

Norveçli futbolcu ile nikah tazelenmeyecek. Bu sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan oyuncuya bu durum iletildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Tecrübeli futbolcu, İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 22 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.  

 
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