Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile ilgili karar verildi.
Norveçli futbolcu ile nikah tazelenmeyecek. Bu sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan oyuncuya bu durum iletildi.
EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI
Tecrübeli futbolcu, İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle bu sezon 22 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.
Norveçli futbolcu ile nikah tazelenmeyecek. Bu sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan oyuncuya bu durum iletildi.
EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI
Tecrübeli futbolcu, İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle bu sezon 22 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.