Fenerbahçe'de derbi planı: Batshuayi

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konu ileri uçta kimin oynayacağı... Son dönemde Michy Batshuayi'yi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal derbi için de Belçikalı golcü üzerine bir plan kuruyor.
Bunun temel sebebi futbolcunun fiziksel artıları... Edin Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor. Özellikle Galatasaray'ın savunmadan çıkışlarını önlemek ve bu bölgede baskı yapıp oyun kurmasını engellemek ve top kazanmak için Batshuayi'nin önemli olduğu düşünülüyor.
GİDİŞATA GÖRE DZEKO
Maçın gidişatına göre ise Dzeko oyuna girecek. Son bölümlerde yıpranmış ve yorgun savunmaya karşı Bosnalı futbolcunun tecrübesi ve kalitesi ile katkı yapması hedefleniyor.
TAKIM TOPARLANDI
Öte yandan takımda uzun süredir bir moralsizlik vardı. Olympiakos'a karşı elenen ardından da lig yarışında geriye düşen sarı- lacivertliler hedeflerden arka arkaya koptu. Bu nedenle futbolcuların havası iyi değildi. Derbi öncesi takım toparlandı.
Derbi galibiyeti ve şampiyonluk şansını son maça taşımak gibi motivasyonlar oyuncuları tekrar ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertliler moral açısından son dönemlerin en üst seviyesine ulaştı.
Bunun temel sebebi futbolcunun fiziksel artıları... Edin Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor. Özellikle Galatasaray'ın savunmadan çıkışlarını önlemek ve bu bölgede baskı yapıp oyun kurmasını engellemek ve top kazanmak için Batshuayi'nin önemli olduğu düşünülüyor.
GİDİŞATA GÖRE DZEKO
Maçın gidişatına göre ise Dzeko oyuna girecek. Son bölümlerde yıpranmış ve yorgun savunmaya karşı Bosnalı futbolcunun tecrübesi ve kalitesi ile katkı yapması hedefleniyor.
TAKIM TOPARLANDI
Öte yandan takımda uzun süredir bir moralsizlik vardı. Olympiakos'a karşı elenen ardından da lig yarışında geriye düşen sarı- lacivertliler hedeflerden arka arkaya koptu. Bu nedenle futbolcuların havası iyi değildi. Derbi öncesi takım toparlandı.
Derbi galibiyeti ve şampiyonluk şansını son maça taşımak gibi motivasyonlar oyuncuları tekrar ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertliler moral açısından son dönemlerin en üst seviyesine ulaştı.