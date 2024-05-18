Sevilla'da Flores ile ayrılık!

Sevilla Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sevilla'da Flores ile ayrılık!
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18 Mayıs 2024 13:45
Sevilla, teknik direktörü Quique Sanchez Flores ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada 59 yaşındaki teknik adamla sözleşmesinin sezon sonunda feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Flores'in, Sevilla ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu.

Sevilla'nın başında 23 maça çıkan Flores 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

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