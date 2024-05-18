Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için açıklama!

Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için açıklama!
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18 Mayıs 2024 14:24
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 14:31
Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin üst sıralarında adı geçen Sergen Yalçın'dan siyah-beyazlılar için açıklama geldi.

Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı haberlerini yalanladı.

51 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık, "Sergen Yalçın'la konuştum. Hocanın Beşiktaş'la 1 yıllık anlaşma imzaladığı, sözlü olarak anlaştığı yönünde çıkan haberleri sordum. "Hepsi yalan" dedi." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor'dan ayrılacak.

Başarılı teknik adam, daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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