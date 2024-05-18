Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için açıklama!

Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin üst sıralarında adı geçen Sergen Yalçın'dan siyah-beyazlılar için açıklama geldi.
Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı haberlerini yalanladı.
51 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık, "Sergen Yalçın'la konuştum. Hocanın Beşiktaş'la 1 yıllık anlaşma imzaladığı, sözlü olarak anlaştığı yönünde çıkan haberleri sordum. "Hepsi yalan" dedi." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor'dan ayrılacak.
Başarılı teknik adam, daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaştığı haberlerini yalanladı.
51 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık, "Sergen Yalçın'la konuştum. Hocanın Beşiktaş'la 1 yıllık anlaşma imzaladığı, sözlü olarak anlaştığı yönünde çıkan haberleri sordum. "Hepsi yalan" dedi." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor'dan ayrılacak.
Başarılı teknik adam, daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
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