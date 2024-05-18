Samandıra'da derbi barışı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun deneyimli hocayla idmanda bir araya gelip toplantı yaptıkları öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Samandıra'da derbi barışı
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18 Mayıs 2024 12:07
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 12:09
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tüm gözler bu maça çevirilmiş durumda. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de önemli bir gelişme yaşandı.

Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan ve aralarında soğuk rüzgarlar esen Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in idmanda deneyimli hoca ile bir araya gelip toplantı gerçekleştirdiği belirlendi.

MAÇIN ÖNEMİNİ ANLATTILAR

Tecrübeli futbolcuların yapılan toplantı sonrası takım arkadaşlarına bu maçın önemini anlattığı ve kazanıp şampiyonluk şanslarını son haftaya taşımaları gerektiklerini söyledikleri belirtildi.

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GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Takımdaki diğer futbolcuların da bu toplantı sonrasında Galatasaray derbisi için galibiyet sözü verdikleri ve zafere konsantre oldukları belirtildi. 

 
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