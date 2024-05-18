Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonaları start aldı!

Türkiye Kayo, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonaları antrenman ve sıralama turlarıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor.



Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kayo'nun ilk ayağı, Avrupa Gençler ve BMU Motokros'un ikinci ayak yarışlarının idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı.



Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, 6 ülkeden 158 sporcu katılıyor.



"Dünyanın en güzel motokros parkurlarından bir tanesi Afyonkarahisar"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, yarışlara katılan sporcuların bugün serbest antrenmanla başladığını, sıralama turlarıyla da devam edeceğini söyledi.



Yarışların en heyecanlı kısmının yarın yaşanacağını aktaran Uçar, "Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle birleştirdiğimiz şampiyonalarımızda 158 sporcumuz kıyasıya mücadele edecek. Dünyanın en güzel motokros parkurlarından bir tanesi Afyonkarahisar. Altyapısı itibarıyla da sporcuların en zevkli yarışları çıkarttığı parkurlar arasında." diye konuştu.



"Motokros tüm motor sporlarının dinamosu ve başlangıç seviyesi anlamına geliyor"



Uçar, Afyonkarahisar'daki 3 motokros şampiyonasına katılan sporcuların yaklaşık 100'ünün genç ve çocuklardan oluştuğunu kaydetti.



Motokrosun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok büyük bir hız ve ivmeyle geliştiğini vurgulayan Uçar, "Motokros tüm motor sporlarının dinamosu ve başlangıç seviyesi anlamına geliyor. 65 cc de yarın 45 sporcuyla start alacağız. Çocukların yarıştığı 50 cc kategorisinde ise yine 50'ye yakın sporcumuz var. Bu bizi çok sevindiriyor. Gelecek anlamda da güzel işaretler veriyor. 19 Mayıs'ta da gençliğe ve spora verdiğimiz ilgiyi ve önemi bu organizasyonla da taçlandırmış olacağız."ifadesini kullandı.





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