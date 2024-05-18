Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Hırvat yıldızın menajeri Vladica Lemic, yaptığı açıklamada, "Büyük olasılıkla bir yıl daha kalacak ve tarih yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçı öncesi Luka Modric ve Toni Kroos'un yeni sözleşmeleri için gelen soruya cevap verdi. İki futbolcunun yeni sözleşme imzalaması konusunda iyimser olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Şu anda finale odaklandık. Geri kalan her şey ikinci planda." dedi.
2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Luka Modric, İspanyol deviyle çıktığı 531 maçta 39 gol, 86 asistlik performans ortaya koydu.
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Hırvat yıldızın menajeri Vladica Lemic, yaptığı açıklamada, "Büyük olasılıkla bir yıl daha kalacak ve tarih yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçı öncesi Luka Modric ve Toni Kroos'un yeni sözleşmeleri için gelen soruya cevap verdi. İki futbolcunun yeni sözleşme imzalaması konusunda iyimser olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Şu anda finale odaklandık. Geri kalan her şey ikinci planda." dedi.
2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Luka Modric, İspanyol deviyle çıktığı 531 maçta 39 gol, 86 asistlik performans ortaya koydu.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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