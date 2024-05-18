Hentbol Kadınlar Süper Lig'de "şampiyonluk etabı" başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor 19 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'şampiyonluk etabı' başlıyor
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18 Mayıs 2024 14:39
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.

İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

19 Mayıs Pazar:

14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Mayıs Salı:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

24 Mayıs Cuma:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

26 Mayıs Pazar (Gerekirse):

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

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